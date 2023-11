PSG : Le Qatar prévoit du lourd pour l’avenir du club ?

Thomas Bourseau

Le projet QSI a été lancé en 2011 avec le rachat du PSG. Les propriétaires qataris du club de la capitale semblent vouloir développer sa présence dans le football européen et teste différents marchés. Mais comme affirmé par le directeur marketing du Paris Saint-Germain, une vente n’est clairement pas à l’ordre du jour.

Le PSG court toujours derrière la première Ligue des champions de son histoire, objectif annoncé par le président Nasser Al-Khelaïfi dans la foulée du rachat du club en 2011. Néanmoins, le Paris Saint-Germain est tout de même devenu une marque mondiale au cours de la dernière décennie en ouvrant notamment une boutique à New York et plus récemment à Londres.

Le PSG persiste, le club n’est pas à vendre

De quoi souligner le poids colossal du PSG commercialement parlant. Pour autant, se pourrait-il que le Qatar passe la main ? Il est question d’une éventuelle vente du Paris Saint-Germain ces derniers mois malgré le démenti de Nasser Al-Khelaïfi. Et à en croire le directeur marketing du PSG, il ne faudrait pas s’attendre à un départ des investisseurs qataris, bien au contraire.

«Il s'agit simplement d'amener l'entreprise à un niveau supérieur et d'ouvrir des marchés clés»