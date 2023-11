Zaïre-Emery : Le PSG prend une grande décision

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une grosse entorse de la cheville à l'occasion de sa première sélection en équipe de France, Warren Zaïre-Emery ne rejouera plus en 2023. Néanmoins, il fera son retour après la trêve internationale, ce qui pousse le PSG à écarter l'hypothèse du recrutement d'un milieu de terrain durant le mercato d'hiver. Le club de la capitale devrait donc être assez calme durant le mois de janvier.

La trêve internationale n'aura pas épargné le PSG qui a vu plusieurs de ses joueurs revenir blessés, et non des moindres. En effet, le capitaine brésilien, Marquinhos, est revenu avec une gêne musculaire qui le prive des deux chocs contre l'AS Monaco et Newcastle ce mardi. C'est encore un peu plus grave pour Warren Zaïre-Emery, victime d'une grosse entorse de la cheville lors de la démonstration de l'équipe de France face à Gibraltar (14-0) à l'occasion de sa première sélection en Bleus. Le milieu de terrain de 17 ans ne rejouera plus en 2023.

Le PSG ne recrutera pas pour remplacer Zaïre-Emery

Un gros coup dur pour le PSG où Warren Zaïre-Emery s'était imposé comme un titulaire indiscutable depuis le début de saison. Son absence laisse donc un vide qui ne sera toutefois pas compensée par le recrutement d'un milieu de terrain cet hiver comme l'affirme L'EQUIPE . La prestation de Fabian Ruiz contre l'AS Monaco (5-2) a rassuré tout le monde au PSG qui estime désormais être suffisamment armé dans ce secteur de jeu d'autant plus que Warren Zaïre-Emery reviendra juste après la trêve hivernale.

Pas de latéral gauche non plus cet hiver

Par conséquent, le PSG devrait être très discret durant le mois de janvier. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale ne prévoit pas non plus de recruter de latéral gauche. Les retours de blessure de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe au Printemps rassurent les Parisiens qui ne réaliseront donc pas de folie cet hiver.