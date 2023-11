Ce joueur du PSG a mis le feu au mercato, son clan balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG a, notamment, mis la main sur Manuel Ugarte, âgé seulement de 22 ans et formé au Sporting Portugal. Le talent du joueur est connu des observateurs depuis plusieurs années. Son père a dévoilé que le milieu de terrain figurait déjà dans le viseur des plus grandes équipes uruguayennes dès son plus jeune âge.

Cet été, de nombreux joueurs ont débarqué au PSG. Le club de la capitale a renforcé toutes les lignes, notamment son milieu de terrain. Pour densifier l'entrejeu, Luis Campos a jeté son dévolu sur une jeune pépite uruguayenne, Manuel Ugarte.

Mbappé fait mieux que Messi et Cristiano Ronaldo, il hallucine https://t.co/nXQqTQc9ss pic.twitter.com/z5KJSgfvtJ — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Ugarte se plaît au PSG

Formé au Sporting Portugal, Ugarte est très vite rentré dans le cœur des supporters parisiens. Le public du Parc des Princes a déjà adopté ce talent, observé depuis son plus jeune âge comme l'a confirmé son père dans les colonnes de L'Equipe.

« Plusieurs clubs importants nous avaient approchés »