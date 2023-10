Le PSG lâche 60M€ pour vaincre une malédiction

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG n'a pas hésité à débourser 60M€, soit le montant de la clause libératoire de Manuel Ugarte. Un transfert qui a longtemps suscité de nombreuses interrogations. D'autant plus que l'Uruguayen a rapidement récupéré le numéro 4 qui n'avait pas franchement porté bonheur à ses prédécesseurs. Ugarte est pourtant sur le point de briser enfin cette malédiction.

C'est l'une des recrues phares du mercato estival du PSG, et pourtant, personne ne le connaissait ou presque. Par conséquent, lorsque Manuel Ugarte débarque pour 60M€, les sceptiques étaient de sortie. Il faut dire que l'international uruguayen, méconnu du grand public, n'avait pas de référence internationale forte, bien qu'il était titulaire au Sporting CP depuis deux saisons. Et surtout, pour couronner le tout, Ugarte a opté pour le numéro 4 au PSG. Un chiffre qui n'a pas réellement porté bonheur à ses prédécesseurs.

La quête du successeur de Thiago Motta maudite par le numéro 4

En effet, alors que le premier numéro 4 de l'ère QSI, Milan Bisevac, n'a pas marqué les esprits et a filé à l'OL dès 2012, ses successeurs ont quasiment tous été des flops. A commencer par Yohan Cabaye, recruté en janvier 2014 pour 24M€, et qui quitter le PSG un an et demi plus tard. Pour lui succéder, le club de la capitale recrute Benjamin Stambouli, qui récupère lui aussi le numéro 4. Mais l'ancien Montpelliérain ne s'imposera jamais à Paris où il ne restera qu'une saison. Resté libre une saison, le 4 retrouve un maillot, celui de Grzegorz Krychowiak en 2016. Résultat ? Un fiasco pour l'international polonais recruté pour un peu plus de 30M€ et qui retrouvait pourtant Unai Emery au PSG, entraîneur sous les ordres duquel il avait brillé au Séville FC. Trois échecs en deux ans, la malédiction est lancée pour le numéro 4, ce qui n'empêchera pas Thilo Kehrer de le récupérer en 2018. Pas besoin de vous expliquer le résultat du transfert de l'Allemand, qui a tout de même coûté 37M€ au PSG. Après trois saisons de galère, il décide même de changer de numéro, et opte finalement pour le 24 en 2021.

Ugarte brise enfin la malédiction des numéros 4 ?

Mais il fallait peut-être une légende pour mettre fin à cette malédiction. C'est ainsi que Sergio Ramos récupère le numéro 4 en 2021. S'il est difficile de parler de réussite pour le passage de l'ancien capitaine du Real Madrid à Paris, il serait surtout injuste de parler de fiasco malgré une première saison gâchée par les blessures. Sergio Ramos a donc contribué à freiner cette malédiction, mais c'est peut-être Manuel Ugarte qui va y mettre fin. Le nouveau numéro 4 du PSG est effectivement très impressionnant depuis son arrivée au PSG, au point d'être déjà indispensable dans le système de Luis Enrique. Ce n'est d'ailleurs surement pas un hasard si la seule défaite parisienne jusque-là coïncide avec un match que l'Uruguayen a démarré sur le banc. C'est contre l'OGC Nice au Parc des Princes (2-3). De nouveau sur le banc contre Clermont, l'ancien milieu de terrain du Sporting CP a observé le nul contre la lanterne rouge de Ligue 1 (0-0). Sans aucun doute, il y a désormais un PSG avec Ugarte, et un PSG sans. Numéro 4 dans le dos, il a donc fait d'une malédiction, un porte bonheur. Très fort.