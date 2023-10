PSG : Le transfert d’un attaquant est inévitable ?

Alexis Brunet

Le PSG s'est considérablement renforcé lors du mercato estival, notamment en attaque. Luis Campos a fait venir Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Kang-in Lee et Ousmane Dembélé. Si on ajoute à ces noms celui de Kylian Mbappé, cela ne laisse que peu de possibilités à Hugo Ekitike. L'ancien Rémois était annoncé partant cet été, il pourrait finalement plier bagage cet hiver.

Le secteur offensif du PSG ne ressemble plus trop à celui de la saison dernière. La MNM a perdu deux de ses membres, avec les départs de Lionel Messi, et Neymar. Kylian Mbappé s'est donc trouvé de nouveaux partenaires de jeu.

Le PSG a des solutions en attaque

Contrairement à la saison dernière, le PSG dispose de nombreuses possibilités en attaque. En pointe, Gonçalo Ramos, ainsi que Randal Kolo Muani sont arrivés. Sur les côtés aussi Paris a recruté du lourd car Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Marco Asensio, et Kang in Lee ont débarqué.

Un départ est probable pour Ekitike

Au milieu de tous ces joueurs, Hugo Ekitike traîne son spleen. Cette saison, le Français n'a joué que huit minutes pour le moment, et il n'est plus apparu dans le groupe depuis la rencontre face à Lens, le 26 août dernier. Il paye le fait de n'avoir pas facilité le transfert de Randal Kolo Muani, et un départ lors du mercato d'hiver est probable. Crystal Palace était notamment intéressé dernièrement.