Mercato : Une star échappe au PSG, il jubile

Pierrick Levallet

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG cet été, Harry Kane n'a finalement pas débarqué dans la capitale. Jugé trop cher par la formation parisienne, le buteur de 30 ans a signé au Bayern Munich. Et au sein de la direction bavaroise, on est bluffé par la qualité du travail fourni par l'ancien attaquant de Tottenham.

Avant que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ne signent au PSG, le club de la capitale multipliait les pistes sur le marché des transferts pour son nouvel attaquant de pointe. De nombreux noms ont été annoncés dans le viseur de la formation parisienne, dont Harry Kane. Finalement, le PSG a renoncé au buteur anglais puisqu’il était trop cher comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité.

Annoncé au PSG, Harry Kane a signé au Bayern Munich

Mais si la porte du PSG s’est fermée, Harry Kane a tout de même quitté Tottenham cet été. Le capitaine des Three Lions a débarqué au Bayern Munich lors de ce mercato estival. Et au sein de la direction bavaroise, on est bluffé par la qualité du travail de l’attaquant de 30 ans.

«Il pourra jouer à ce niveau pendant de nombreuses années»