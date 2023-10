Transfert surprise au RC Lens, il savoure l’opération

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, Stijn Spierings a retrouvé le Stadium, lui qui a rejoint le TFC en tant que joker après sa très courte expérience au RC Lens qui ne lui a pas réussi. À l’issue de la belle victoire contre Metz (3-0), le joueur est revenu sur cette opération surprise du début de la saison.

C’est ce que l’on appelle un été mouvementé. Arrivant à la fin de son contrat avec le TFC, Stijn Spierings a pris la décision de rejoindre le RC Lens, afin notamment de pouvoir disputer la Ligue des champions. Mais à cause d’une intégration difficile chez les Sang et Or , le milieu défensif a quitté le nord de la France dès le début de saison, direction Toulouse sous la forme d’un prêt en tant que joker. De retour au Stadium ce dimanche, Stijn Spierings est revenu sur ces semaines agitées, et sa joie de revenir au TFC.

Le RC Lens égratigne sa star du mercato https://t.co/vzvWKjn5OC pic.twitter.com/4TbRodGDnp — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

« C'était ce que je recherchais après Lens »

« Je suis heureux bien sûr, on a fait un super match. Quand je suis arrivé à l'aéroport (le 13 septembre), je n'attendais pas à voir les supporters. Je les ai entendus chanter mon nom, je m'en souviendrai toute ma vie. Cela montre bien quel type de club est Toulouse. C'était ce que je recherchais après Lens. Je n'avais pas beaucoup de solutions, parce qu'on m'a prévenu deux jours après la fin du mercato. Quand (Damien) Comolli m'a appelé, c'est devenu l'unique solution de revenir. (…) Je connais ce club, je connais les gens, c'est très chaud. Pour moi, c'est comme une famille. Quand mon fils est revenu en ville, il s'est senti comme de retour à la maison. Pour moi, c'est le plus important », a expliqué Stijn Spierings dimanche, relayé par L’Équipe .

« Certaines choses se sont passées… »