Le RC Lens égratigne sa star du mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur décisif avec le RC Lens vendredi soir sur la pelouse du RC Strasbourg, Elye Wahi a semblé très agacé au moment de quitter la pelouse. Et le jeune buteur nordiste a été pris à partie par certains coéquipiers ainsi que son entraîneur, qui attendent encore beaucoup plus de lui.

En débarquant au RC Lens pour plus de 30M€ durant le mercato estival, Elye Wahi (20 ans) est devenu le joueur le plus cher de toute l'histoire des Sang-et-Or. Un statut que l'ancien Montpelliérain peine encore à assumer, lui qui n'a inscrit qu'un seul but en Ligue 1 depuis son arrivée, vendredi soir en championnat sur la pelouse de Strasbourg (1-0).

Le RC Lens imite le PSG, il annonce la couleur https://t.co/IykNUvalJB pic.twitter.com/RHBOwwRiip — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Le RC Lens pas encore satisfait de Wahi

Et alors que Wahi a quitté la pelouse après l'heure de jeu, visiblement agacé, son entraîneur Franck Haise a apporté quelques précisions au micro de Prime Video : « Elye Wahi n’était pas agacé parce qu’il sortait, mais parce que des joueurs étaient exigeants avec lui. Je crois qu’ils ont raison d’être exigeants avec lui. Il a marqué un joli but, mais, dans le jeu, il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu’il a fait ce soir », assure le technicien du RC Lens.

L'héritage d'Openda...

Reste donc à savoir si Elye Wahi parviendra à monter en puissance dans les semaines à venir, lui qui a la lourde tâche de faire oublier Loïs Openda à la pointe de l'attaque du RC Lens cette saison, et qui a été recruté au prix fort pour cela.