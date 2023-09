Malaise au RC Lens ? L’entraîneur calme tout le monde

Hugo Chirossel

Arrivé cet été avec le statut de joueur le plus cher de l’histoire du club, Elye Wahi a inscrit son premier but avec le RC Lens vendredi soir, lors de la victoire sur la pelouse de Strasbourg (0-1). L’attaquant de 20 ans a été remplacé un peu après l’heure de jeu, visiblement légèrement agacé. Franck Haise en a expliqué les raisons après la rencontre.

C’était un moment qu’il attendait depuis le 20 août dernier et l’officialisation de son transfert au RC Lens. Recruté cet été par les Sang et Or en provenance de Montpellier dans le cadre d’une opération estimée à 35M€, Elye Wahi a trouvé le chemin des filets pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. L’attaquant de 20 ans a inscrit le seul but de la victoire du RC Lens face à Strasbourg vendredi soir (0-1), en ouverture de la septième journée de Ligue 1.

L’OM fixe un ultimatum à Gattuso https://t.co/UzRFNReWiq pic.twitter.com/fs0l2CLdSS — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

«Il y avait des joueurs qui étaient exigeants avec lui»

Un succès qui permet au RC Lens de poursuivre sa série entamée le week-end dernier et d’enchaîner avec une deuxième victoire consécutive en championnat. Si Elye Wahi a inscrit son premier but avec les Sang et Or , il semblait malgré tout un peu agacé au moment de céder sa place à Morgan Guilavogui aux alentours de la 65e minute de jeu. Mais ce n’était pas parce qu’il était mécontent de quitter la pelouse.

«Il peut faire beaucoup mieux que ce qu’il a fait ce soir»