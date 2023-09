L'entraineur du RC Lens prend une décision improbable

Axel Cornic

Après deux saisons extraordinaires, le RC Lens est rentré dans le rang et tutoie même les bas-fonds de la Ligue 1, avec 1 seul point glané en cinq journées de Ligue 1. La faute peut-être à un mercato estival bâclé, avec le départ de Florent Ghisolfi qui semble avoir laissé des traces chez les Sang et Or.

Ces dernières saisons, le RC Lens était le modèle à suivre sur la scène internationale. Recrutement à bas cout, bien senti et souvent débouchant sur des francs succès, sans oublier un jeu très plaisant à voir mis en place par Franck Haise. Mais ce beau tableau s’est terni en ce début de saison puisque les Lensois n’y arrivent plus et occupent actuellement la toute dernière place de la Ligue 1 avec quatre défaite et un match nul en cinq journées.

Un début très compliqué pour Lens

La tendance pourrait s’inverser avec le retour en Ligue des Champions des Lensois, qui sont allés arracher le match nul sur le terrain du FC Séville. Certains y ont vu une réaction de la part des hommes de Franck Haise, qui vont désormais devoir bonifier cela en championnat, en commençant par la rencontre de ce dimanche face au TFC, à cinq points de distance au classement.

« Faitout a eu une préparation athlétique difficile, mon objectif est de lui donner du temps de jeu avec la réserve »