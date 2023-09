Le RC Lens prépare un défi colossal

Arnaud De Kanel

Le RC Lens débute, ce mercredi 20 septembre, la troisième campagne de Ligue des champions de son histoire, la première depuis 21 ans, le tout dans un contexte très compliqué. Malgré tout, les Sang et Or ont clairement une carte à jouer dans leur poule et c'est peut-être la coupe d'Europe qui va enfin lancer leur saison.

Le RC Lens retrouve la Ligue des champions ce mercredi. Il y a trois ans, le club artésien évoluait encore en Ligue 2 et il se retrouve désormais dans la cour des grands. Alors certes, le début de saison des Sang et Or est raté, mais cette équipe a su montrer des ressources depuis sa remontée dans l'élite. L'occasion est belle donc pour le RC Lens de lancer sa saison, par un grand match de Ligue des champions.

Mercato : La star s’en va, le RC Lens a un regret https://t.co/ehwH3nSoSj pic.twitter.com/fNXFpNUG5s — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Séville pour démarrer

La campagne européenne du RC Lens débutera ce mercredi soir face au FC Séville (21h). Les hommes de José Luis Mendilibar ne vont pas bien mieux que les Lensois. Seulement 17ème de Liga, les vainqueurs sortants de la Ligue Europa ont remporté leur première victoire de la saison dimanche. Cette équipe est donc prenable pour les Sang et Or qui veulent débloquer leur compteur. Pour espérer se qualifier, il n'y aura pas le choix car le prochain match sera face à Arsenal, le favori de ce groupe B, au risque de se retrouver sous pression avant la double confrontation face au PSV Eindhoven. Le RC Lens a donc toutes ses chances et Franck Haise le sait pertinemment, lui qui s'apprête à relever le plus grand défi de sa carrière.

«On est vraiment en mesure de poser des problèmes aux équipes de notre groupe»