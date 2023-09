C’est la crise au RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu à domicile par le FC Metz (0-1), le RC Lens ne compte qu’un point après 5 journées et s’enlise dans la crise à quelques jours du choc contre le Séville FC en Ligue des champions. Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre, Franck Haise confirme qu’il ne s’attendait pas à vivre une telle situation.

Dauphin du PSG, le RC Lens a réalisé une saison exceptionnelle et s'attendait à vivre un été mouvementé avant de commencer le plus dur, à savoir confirmer son nouveau statut notamment en Ligue des champions. Mais tout se passe très mal en ce début de saison. Après avoir laissé filer ses deux meilleurs joueurs, à savoir Seko Fofana et Loïs Openda, le club artésien a confirmé ses difficultés samedi soir en s'inclinant à domicile contre Metz. Par conséquent, le RC Lens n'a inscrit qu'un point en cinq journées. Franck Haise confirme donc que son équipe est en crise.

Haise confirme que c'est la crise à Lens

« Tous les clubs ont des crises. Je ne pensais pas en être là, avec un point sur quinze. Je savais que ce serait une autre saison, certainement plus compliquée. Mais, elle est là, comme ça. Il faut faire face. Le premier qui doit faire face, c'est moi. Je leur ai dit (aux joueurs), "Je vous demande deux choses: sortir avec la tête levée." Demain matin, (...) on continue », lance le coach lensois en conférence de presse avant d’en rajouter une couche.

«Je ne pensais pas en être là»