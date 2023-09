Un joueur de Deschamps se lâche sur le calvaire du RC Lens

Arnaud De Kanel

Ce samedi soir, le RC Lens s'est de nouveau incliné en Ligue 1. Les hommes de Franck Haise n'avancent pas et leur situation inquiète. Les Sang et Or comptent désormais 4 défaites en 5 rencontres, et une mini-crise commence à s'installer. Sélectionné par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement des Bleus, le portier et capitaine lensois Brice Samba s'est exprimé sur la mauvaise passe de son équipe.

Rien ne va en s'arrangeant pour le RC Lens. Samedi soir, les hommes de Franck Haise ont été défaits à Bollaert par le FC Metz (0-1). Une défaite qui fait mal au moral des Lensois qui espéraient rebondir après la trêve internationale, eux qui n'ont toujours pas remporté le moindre match cette saison. Revenu de Clairefontaine après avoir été appelé par Didier Deschamps, Brice Samba a raconté la tempête que traverse son club actuellement.

«Le mot crise, c'est difficile»

Le capitaine du RC Lens ne veut pas entendre parler de crise. « Le mot crise, c'est difficile. Bien sûr que les résultats ne sont pas en notre faveur. Je ne dirais pas le mot crise, quand on voit la façon dont on a joué ce soir. On va rester fort, la tête haute, pour tous ensemble sortir de là. On est dans une grosse zone de turbulence, à nous de rester calmes. Quand on a un peu moins de confiance, quand tu enchaînes les mauvais résultats, ce n'est pas facile. Le groupe est fait, donc il n'y a que nous qui pouvons sortir le RC Lens de cette situation », a déclaré Brice Samba dans des propos relayés par RMC Sport . Le portier de l'équipe de France espère que la roue va tourner.

«On pense match après match»