Nouvelle désillusion pour le RC Lens, ils enragent

Les temps sont durs pour le RC Lens. A quelques jours d'affronter Séville et de retrouver la Ligue des champions, les hommes de Franck Haise se sont encore inclinés. Cette fois-ci, c'est le FC Metz qui a eu raison des Sang et Or qui n'ont pourtant pas démérité comme le soulignent Franck Haise et Florian Sotoca.

Les semaines se suivent et se ressemblent au RC Lens. Dominateurs dans le jeu avec pas moins de 31 tirs, les Sang et Or se sont pourtant inclinés face au FC Metz qui n'a tiré qu'à deux reprises. Un scénario cruel et injuste pour les Lensois qui pointent à la dernière place de Ligue 1 avec 4 défaites en 5 rencontres.

«Pas possible de ne pas gagner ce match ce soir»

Forcément, Florian Sotoca a affiché sa frustration au coup de sifflet final. « C’est assez inexplicable. Ils ont passé une fois le milieu de terrain, mais on a perdu ce match. Oui, ça fait mal. Je pense qu’on a fait de très bonnes choses, il nous a juste manqué de l’efficacité devant le but. Dans le football, quand vous vivez des moments difficiles, il existe des matches comme ça, et aujourd’hui, c’était un soir où rien ne nous a réussi. Cela fait partie du football. Ce n’est pas possible de ne pas gagner ce match ce soir. Ce qu’a proposé Metz ce soir, c’est assez fou. C’est injuste », a déploré l'attaquant lensois au micro de Canal+ après la rencontre. Franck Haise a également réagi à cette nouvelle désillusion.

«Je suis plus que déçu de nos résultats»