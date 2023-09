Pour ce transfert, le RC Lens a subi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme prévu, le RC Lens a vécu un été agité, mais les Sang-et-Or ne devaient tout de même pas s'attendre à voir filer leurs deux meilleurs joueurs à savoir Seko Fofana et Loïs Openda. D'ailleurs, le départ de l'attaquant belge n'était pas souhaité par les Lensois qui n'ont finalement pas eu le choix...

Dauphin du PSG et donc directement qualifié pour la Ligue des champions, le RC Lens avait conscience que le mercato allait être animé, mais peut-être pas à ce point. Et pour cause, les Sang-et-Or ont perdu deux joueurs majeurs à savoir Seko Fofana à Loïs Openda.

Jackpot au RC Lens, il annonce la couleur après le mercato https://t.co/WXtOV5PUvO pic.twitter.com/ksx8QdXh7y — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

Le RC Lens voulait conserver Loïs Openda...

Et selon les informations de L'EQUIPE , les plans du RC Lens ont bien été chamboulés puisque l'idée initiale était de ne pas céder l'attaquant belge, qui avait inscrit 21 buts pour sa seule saison avec les Sang-et-Or. En effet, Loïs Openda a rejoint le RB Leipzig.

... mais s'en tire très bien

Néanmoins, le RC Lens peut se targuer d'avoir réussi une très belle opération sur le plan économique. Recruté pour environ 15M€ en 2022, Loïs Openda a été cédé cet été pour prêt de 50M€, bonus compris. Dans le même temps, Elye Wahi est arrivé. Autrement dit, les Sang-et-Or ont changé leurs plans, mais évitent le pire.