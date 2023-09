L'OM offre un joli chèque au RC Lens

La rédaction

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l'OM n'a même pas passé le troisième tour de qualification de la Ligue des champions, éliminé par le Panathinaïkos. Un gros coup dur pour le club phocéen, mais une aubaine pour le RC Lens qui récupère 6M€ supplémentaires grâce à l'échec des Marseillais.

Comme souvent, les clubs français ne parviennent pas à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions, après avoir terminé troisième de Ligue 1. L'OM a confirmé cette mauvaise habitude en échouant dès le troisième tour de qualification contre le Panathinaïkos. Un gros échec pour les Marseillais qui fait les affaires du RC Lens.

L'OM reversé en C3, une aubaine pour le RC Lens

En effet, comme le souligne L'EQUIPE , le RC Lens va récupérer 6M€ supplémentaires après l'élimination de l'OM, qui disputera finalement la Ligue Europa. Et pour cause, au lieu de se diviser par trois la répartition des droits TV, le RC Lens et le PSG ne sont plus que deux à se la partager.

Le RC Lens touchera au moins 42M€

Au total, le RC Lens est donc d'ores-et-déjà assuré de récupérer 42M€ grâce à sa participation à la Ligue des champions. Un total qui peut évidemment gonfler selon les résultats des Sang-et-Or durant la compétition.