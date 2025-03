Mbappé, changement officiel grâce au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps cantonné à un rôle de pur avant-centre ces derniers mois en équipe de France, Kylian Mbappé devrait pouvoir retrouver une certaine liberté offensive dès le prochain rassemblement grâce au nouveau positionnement d'Ousmane Dembélé au PSG. Et Didier Deschamps a officialisé la nouvelle avec son discours en conférence de presse jeudi.

C'est un fait, Ousmane Dembélé a pris une toute nouvelle dimension avec le PSG depuis son repositionnement dans un rôle d'attaquant axial. L'attaquant tricolore enchaine les buts depuis le début de l'année civile 2025 et semble atteindre son prime dans cette position de numéro 9, mais qu'en sera-t-il en équipe de France ? Kylian Mbappé est cantonné à ce rôle d'attaquant axial depuis un bon moment maintenant, mais la petite révolution du PSG avec Dembélé devrait faire avancer les choses.

Dembélé, un nouveau rôle au PSG

Interrogé en conférence de presse jeudi, Didier Deschamps a évoqué le nouveau rôle de Dembélé au PSG et n'exclut pas de reproduire le schéma en équipe de France : « Ousmane a toujours eu une adresse très élevée dans tout le travail spécifique. De par les efforts qu'il faisait, il avait moins de lucidité. Là il est plus près du but, il a une position plus axiale mais beaucoup de permutation. Il est en confiance et il a une efficacité, sinon maximale, très élevée », estime le sélectionneur des Bleus, avant d'évoquer les probables répercussions sur le positionnement de Kylian Mbappé qui devrait donc changer.

Ça va bouger pour Mbappé

« Kylian Mbappé aime bien le côté gauche mais c'est un attaquant axial qui aime avoir de la liberté. Et tous mes offensifs aiment avoir de la liberté. Ce n'est pas fixe car le but est d'avoir une animation offensive la plus dangereuse possible pour l'adversaire. Dans l'idéal on veut mettre tous les joueurs dans la meilleure position mais ce n'est pas fixe. Il faut aussi être le moins prévisible possible pour l'adversaire », explique Didier Deschamps, qui devrait donc s'appuyer sur la polyvalence offensive d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé pour faire bouger les lignes de l'attaque en équipe de France. Affaire à suivre...