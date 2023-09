«J’ai discuté avec lui du mercato», il balance sur un dirigeant du PSG

Hugo Chirossel

S’il est depuis bientôt un an et demi conseiller sportif du PSG, Luis Campos a plusieurs casquettes. Le dirigeant portugais travaille également pour le Celta Vigo, où il a le même rôle, et il donne aussi des conseils à certains de ses anciens collaborateurs. En témoignent les propos de l’entraîneur de Valenciennes, Jorge Maciel.

Passé notamment par l'AS Monaco et le LOSC, Luis Campos a rejoint le PSG il y a un peu plus d’un an, en tant que conseiller sportif. Mais le dirigeant portugais n’a pas abandonné son poste au Celta Vigo, où il occupe les mêmes fonctions.

Luis Campos, un homme à plusieurs casquettes

Visiblement, Luis Campos prodigue également ses conseils à certains de ses anciens collaborateurs. C’est le cas pour Jorge Maciel, entraîneur de Valenciennes, passé par le LOSC en tant qu’adjoint de 2019 jusqu’à la fin de la saison dernière. Dans un entretien accordé à Sud-Ouest , le technicien portugais de 37 ans a révélé discuter régulièrement avec Luis Campos, notamment cet été pour le mercato de son équipe.

«On a discuté cet été pour des jeunes joueurs que le Paris SG était susceptible de sortir»