Une star du PSG se fait fracasser en direct

Arnaud De Kanel

Vendredi soir, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG a concédé sa première défaite de la saison face à l'OGC Nice (2-3). Les hommes de Luis Enrique ont encaissé trois buts malgré plusieurs arrêts de Gianluigi Donnarumma. Pour autant, Daniel Riolo s'est montré très critique vis à vis du gardien italien.

Elle est là la première défaite de la saison du PSG en match officiel. Opposés à l'OGC Nice vendredi soir au Parc des Princes, les Rouge et Bleu se sont inclinés 3 buts à 2. Incapables de montrer le visage qui avait fait leur force lors des deux derniers matchs, les Parisiens perdent au plus mauvais moment, c'est à dire à quelques jours d'entamer une nouvelle campagne européenne en Ligue des champions. Cette même compétition qui a crée des traumatismes sans précédents dans les têtes de certains joueurs Gianluigi Donnarumma.

«Il fallait le changer lui aussi»

Daniel Riolo estime même que la défaite face au Real Madrid en 2021 a instauré la peur chez le portier italien qui n'apporte plus autant de sérénité qu'à son arrivée. D'ailleurs, il ne l'a pas trouvé exempt de tous reproches face à l'OGC Nice et il ne comprend pas pourquoi le PSG l'a conservé lors du mercato. « Donnarumma, ça ne fait pas longtemps qu’il est là, mais il a été marqué par ce qui a fait beaucoup de mal au PSG : le tampon des losers. Il l’a pris sur le front le soir du match à Madrid et il n’a pas réussi à l’enlever. Quand on a dit à la fin de la saison qu’il fallait tout changer, il fallait le changer lui aussi car il a ce tampon. Et ils ne sont plus beaucoup à l’avoir, il y a Marquinhos aussi », a-t-il lâché dans l'After Foot sur les ondes de RMC . Et même lorsqu'il ne joue pas avec le PSG, Donnarumma n'est plus au niveau selon Riolo.

«Il n’est pas transcendant»