Il signe au PSG et annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Le PSG a acté une révolution lors du dernier mercato estival. Fini les strass et les paillettes, place désormais au collectif. De nombreux joueurs ont donc quitté le navire, à l'image de Marco Verratti qui a fait ses adieux, tandis que plus de 10 autres sont arrivés. Lucas Hernandez en fait partie et il ne boude pas son plaisir.

L'été fut très agité au PSG une nouvelle fois. Le club de la capitale a laissé filer Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti, et s'est considérablement renforcé avec un peu plus d'une dizaine de recrues comme Lucas Hernandez.

Le PSG plombé à cause de son mercato ? https://t.co/NQKTYtEaDd pic.twitter.com/XrYURNSB2s — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

Hernandez signe au PSG

Le défenseur de l'équipe de France a quitté le Bayern Munich pour rejoindre le PSG durant le mercato. La direction parisienne a déboursé près de 50M€ pour se l'offrir et Hernandez compte maintenant justifier le montant de son transfert.

«Les sensations sont très bonnes»