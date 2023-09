Thierry Henry s'est lancé un défi avec ce crack du PSG

Amadou Diawara

Tout juste nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Thierry Henry a choisi d'offrir le brassard de capitaine à Warren Zaïre-Emery. S'il est convaincu par les qualités physiques, techniques et mentales du crack du PSG, le technicien tricolore a voulu tester son caractère en le nommant capitaine.

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery a été convoqué par Thierry Henry pour le dernier rassemblement de l'équipe de France Espoirs. Le premier sous l'ère du nouveau sélectionneur tricolore.

JO 2024 : La nouvelle réponse de Thierry Henry sur Mbappé https://t.co/NUydsK7t40 pic.twitter.com/nfwsnTzLaQ — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Thierry Henry choisit Warren Zaïre-Emery en tant que capitaine

Contre toute attente, Thierry Henry a choisi d'offrir le brassard de capitaine à Warren Zaïre-Emery, qui est le plus jeune joueur de son groupe. Lors d'un entretien accordé à Jérôme Rothen dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, le champion du monde 98 a expliqué son choix de nommer le crack du PSG capitaine.

«Je voulais savoir ce qu'il avait dans le ventre»