Un ancien du PSG fait son retour, il lance un avertissement

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG en 2019 en provenance de Chelsea, Marcin Bulka avait rejoint l’OGC Nice en 2022. Devenu titulaire cette saison dans les cages niçoises, le Polonais ainsi que ses coéquipiers se déplacent sur la pelouse du Parc des Princes ce vendredi (21h). Âgé de 23 ans, Bulka a affirmé que Nice venait prendre les trois points à Paris.

La Ligue 1 est de retour. Après la trêve internationale, le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des Princes (21h) en ouverture de la 5ème journée du championnat de France. Après deux succès consécutifs face au RC Lens (3-1) et à l’OL (1-4), le club parisien vise la passe de trois.





Mercato : Il l’annonce, le PSG a recruté un poids lourd https://t.co/X0lEfgokBH pic.twitter.com/iD1bGQxCbl — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Marcin Bulka va retrouver le PSG

Mais pour cela, les attaquants du PSG devront venir à bout de la meilleure défense de Ligue 1. L’OGC Nice peut également compter sur un Marcin Bulka, très appliqué dans les buts. Ancien joueur du PSG, le Polonais est devenu titulaire à Nice cette saison.

« Partout où on va on cherche les trois points »