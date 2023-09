PSG : Mbappé frappe un grand coup après le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il sort d’un nouvel été agité, marqué par sa mise à l'écart du groupe professionnel durant quelques semaines après son refus de prolonger, Kylian Mbappé est bien resté au PSG et réalise un début de saison canon. Malgré son absence lors de la première journée de Ligue 1, l’international français a déjà battu un record de plus.

Le mercato n’a pas été de tout repos pour Kylian Mbappé, une fois de plus. L’actualité du PSG a été secouée par la décision du Français de ne pas prolonger son bail prenant fin en juin 2024, incitant Nasser Al-Khelaïfi à sévir. Écarté du groupe professionnel durant quelques semaines pour le pousser à quitter la capitale, Kylian Mbappé a finalement été réintégré et a pu reprendre le chemin des pelouses de Ligue 1 à partir de la deuxième journée.

Kylian Mbappé meilleur buteur de Ligue 1 après deux matches et demi joués

Et l’international français a déjà fait fort en ce début de saison, meilleur buteur de la Ligue 1 avec 5 réalisations au compteur, et ce malgré son absence contre Lorient lors de la première journée et sa présence sur le banc au coup d'envoi à Toulouse, avant d’entrer en jeu en seconde période.

C’est un nouveau record pour lui

5 buts en 3 matches joués et après 4 journées de Ligue 1, un rendement impressionnant qui permet à l'imperturbable Kylian Mbappé de battre un nouveau record. D’après les chiffres publiés par le PSG sur son site internet, le numéro 7 n’a jamais eu un tel rendement, lui qui avait trouvé le chemin des filets à quatre reprises après 4 journées de championnat en 2018-2019 et 2022-2023. Reste à voir si le compteur bougera encore après la réception de Nice ce vendredi soir.