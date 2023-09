Mbappé réagit à un transfert polémique sur WhatsApp

La rédaction

Quelques jours seulement après avoir été déclaré non-coupable par la justice anglaise dans les affaires de viol et d'agression sexuelle, Benjamin Mendy rebondissait à la surprise générale en signant au FC Lorient, lui qui n’a plus joué depuis plus de deux ans. Le champion du monde 2018 peut en revanche toujours compter sur le soutien de certains proches, dont Kylian Mbappé.

En juillet dernier, le FC Lorient annonçait à la surprise générale la signature de Benjamin Mendy. Cinq jours après avoir été jugé non coupable de viol et tentative de viol par la justice anglaise, le champion du monde 2018 retrouvait ainsi un club après ses déboires judiciaires, lui qui avait passé plus de quatre mois en détention provisoire en 2021 avant d’être placé sous contrôle judiciaire en janvier 2022 dans l’attente de son procès. Un recrutement qui avait alors fait polémique, tandis qu’en privé, Benjamin Mendy pouvait compter sur des soutiens importants.

Le message WhatsApp de Mbappé à Mendy

Comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes du jour, le latéral gauche de 29 ans a retrouvé les terrains de l’entraînement en ayant derrière lui des soutiens de taille. On retrouve parmi eux Kylian Mbappé, n’hésitant pas à envoyer à son ami et ancien partenaire de l’AS Monaco et l’équipe de France un message d’encouragement sur WhatsApp . Et la star du PSG n’est pas la seule puisque Pep Guardiola, Paul Pogba, Memphis Depay ou encore Vinicius Jr en auraient fait de même.

De retour sur les terrains dimanche ?