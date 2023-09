Un malaise éclate dans le vestiaire, le PSG a tranché

La rédaction

Keylor Navas se sent floué. L'ancien portier du Real Madrid n'imaginait pas se faire doubler dans la hiérarchie des gardiens de but par Gianluigi Donnarumma. Revenu au PSG cet été, le Costaricien va retrouver son rôle de portier numéro deux comme l'a laissé entendre Luis Campos en coulisses. De quoi installer un malaise entre les deux gardiens.

Depuis l'été 2021 et l'arrivée dans la capitale de Gianluigi Donnarumma, un malaise s'est installé dans le vestiaire. Il ne concerne pas l'intégralité du groupe, mais seulement Keylor Navas et le portier italien. L'ancien gardien du Real Madrid a mal vécu l'arrivée d'un concurrent, alors qu'il avait joué un rôle majeur dans les bonnes performances du PSG en Ligue des champions (une finale et une demi-finale en 2020 et 2021). Plus de deux ans après l'arrivée de Donnarumma, les tensions sont toujours présentes comme l'a laissé entendre un intime du PSG.

Navas mécontent de sa situation

« Navas a plusieurs fois manifesté son mécontentement à la suite du recrutement de Donnarumma et du fait qu’il n’est plus titulaire. Mais j’ai senti que c’était plus envers les dirigeants qu’envers son partenair e » a lâché cette source dans les colonnes de L'Equipe . Et la situation ne devrait pas s'arranger puisque Luis Campos a, très vite, rassuré Donnarumma.

Campos a rassuré Donnarumma