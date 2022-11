Mercato - PSG : L'énorme aveu du clan Donnarumma sur son transfert

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a fait ses valises et s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Interrogée sur le transfert du portier italien de 23 ans, Rafaela Pimenta a confié que son protégé avait choisi le PSG pour se lancer un nouveau défi et non pas pour des raisons financières.

Formé à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma défend actuellement les couleurs du PSG. Alors qu'il était en fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, l'international italien a refusé de prolonger avec les Rossoneri et s'est laissé tenter par l'appel du PSG.

Mercato - PSG : Mbappé, Messi et Neymar ont provoqué un gros départ https://t.co/ZTGH2poLi9 pic.twitter.com/8UyonpTCXx — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

«Il s'agissait d'un choix sportif pour se lancer un défi»

En effet, Gianluigi Donnarumma s'est engagé librement et gratuitement en faveur du club de la capitale pour une durée de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Et comme l'a expliqué Rafaela Pimenta à la Gazzetta dello Sport , le gardien de 23 ans a choisi le PSG pour des raisons sportives et non financières.

«Il n'a pas quitté Milan pour des raisons économiques»