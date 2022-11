Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisses pour ce transfert à 80M€ de Campos

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, João Félix serait déterminé à quitter l'Atlético de Madrid au mois de janvier, et ce, pour emmagasiner les titularisations. Alerté par la situation de l'international portugais, le PSG serait prêt à en profiter pour lui tendre les bras. Toutefois, l'AC Milan et la Juventus pourraient plomber les plans du club de la capitale.

Depuis le début de la saison, João Félix vit des mois plus que compliqués à l'Atlético de Madrid. Alors qu'il n'arrive pas à convaincre Diego Simeone, l'attaquant portugais de 23 ans peine à emmagasiner les titularisations chez les Colchoneros . Une situation qui ne lui convient pas du tout.

Mercato : Nouvelle bombe sur l’avenir de Cristiano Ronaldo https://t.co/PaM9sdgdkN pic.twitter.com/0AFbH3THuL — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

L'AC Milan compte lâcher 10-15M€ pour João Félix

En effet, João Félix voudrait à tout prix quitter l'Atlético lors du prochain mercato estival pour jouer davantage. Une information qui n'aurait pas échappée à Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG serait emballé par l'idée de boucler le transfert de João Félix. Toutefois, il aurait deux adversaires de taille sur ce dossier : l'AC Milan et la Juventus.

Milan espère un prêt avec option d'achat pour João Félix