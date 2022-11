Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert rêvé par Campos fixé à 125M€ ?

Publié le 14 novembre 2022 à 09h45

Pierrick Levallet

Pas vraiment satisfait de sa situation à l’Atlético de Madrid, João Félix souhaiterait partir dès le mercato hivernal. Le PSG figurerait parmi les prétendants du Portugais, et les négociations avec Jorge Mendes semblent avancer dans le bon sens. De son côté, l’Atlético de Madrid aurait fixé un montant colossal pour le transfert du joueur de 23 ans.

Après avoir tenté sa chance pour Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca cet été, en vain, Luis Campos serait toujours à la recherche d’un nouvel attaquant. Le conseiller football du PSG scruterait attentivement le marché des transferts et il aurait quelques pistes en tête comme celle menant à João Félix. Mécontent de sa situation, le Portugais souhaiterait claquer la porte de l’Atlético de Madrid dès cet hiver. Et le coût de l’opération est désormais connu.

Campos sait à quoi s’en tenir pour João Félix

Comme le rapporte Média Foot , l’Atlético de Madrid réclamerait 125M€ pour João Félix. Un montant qui aurait déjà refroidi les ardeurs de Manchester United, qui semble moins emballé à l’idée de recruter le compatriote de Cristiano Ronaldo. De son côté, Luis Campos hésiterait encore et ne serait pas encore fixé pour un éventuel transfert de l’attaquant de 23 ans.

João Félix en approche, Mbappé et Neymar vers la sortie ?

Par ailleurs, la presse espagnole révélait récemment que João Félix se rapprochait très sérieusement du PSG par l’intermédiaire de Jorge Mendes, son agent. Ce dernier discuterait depuis plusieurs semaines avec Luis Campos. Reste maintenant à savoir si le conseiller football parisien sera prêt à débourser une telle somme d’argent, d’autant plus que l’arrivée du Portugais pourrait pousser une star de l’attaque comme Kylian Mbappé ou encore Neymar vers la sortie.