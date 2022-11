Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine star du projet QSI déjà trouvée ?

Publié le 11 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2026 avec l’Atlético de Madrid, João Felix semble en instance de départ. Le PSG semble bien déterminé à profiter de l’occasion pour attirer l’attaquant portugais dans ses rangs en prêt, et ce dernier serait d’ailleurs emballé par le projet parisien.

Comme l’a révélé Le Parisien ces dernières heures, le PSG envisage de se renforcer à plusieurs postes durant le mercato de janvier : en défense centrale, au milieu de terrain ainsi qu’en attaque. Plusieurs pistes semblent donc avoir été activées à cet effet par Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, et il pourrait notamment tenter un coup audacieux du côté de l’Atlético de Madrid avec João Felix.

João Felix ok pour le PSG ?

En effet, le PSG aurait des vues sur João Felix, et ce dossier semble évoluer positivement. Comme l’a annoncé Le Parisien, l’attaquant portugais de l’Atlético de Madrid serait déjà chaud pour débarquer au Parc des Princes, et Luis Campos a entamé les négociations en ce sens. Il voudrait boucler ce renfort sous la forme d’un prêt et discute donc avec l’agent de Felix, le célèbre Jorge Mendes, pour conclure le deal. Rien ne semble donc s’opposer à la venue de João Felix, et pourtant…

« Je pense qu’il est heureux à l’Atlético »