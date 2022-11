Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet hiver, Campos fait face à un grand défi

Publié le 10 novembre 2022 à 18h45

Thomas Bourseau

En attendant le mercato estival au cours duquel Luis Campos pourrait se montrer particulièrement actif, le conseiller football du PSG pourrait tenter un coup avec Youssoufa Moukoko dès cet hiver s’il ne souhaitait pas voir Manchester United ou Liverpool lui griller la priorité.

Que ce soit en Ligue des champions, en Coupe d’Allemagne et bien évidemment en Bundesliga, Youssoufa Moukoko enchaîne les titularisations à la pointe de l’attaque du Borussia Dortmund bien qu’il ne soit âgé que de 17 ans. Sur les deux dernières sorties du BvB , Moukoko a trouvé le chemin des filets à deux reprises face à Bochum.

Manchester United et Liverpool défient le PSG

Ses prestations sont telles que le PSG se pencherait sur son profil et plus particulièrement le conseiller football du club de la capitale Luis Campos. Pour autant, le PSG aurait fort à faire puisque Manchester United et Liverpool se joindraient à la fête et seraient prêts à mettre le feu à la course à la signature de Moukoko et potentiellement dès cet hiver selon Sport BILD.

Pas de prolongation de contrat signée par Moukoko