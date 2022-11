Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos est dos au mur, le feuilleton Skriniar s’emballe

Ciblé par le PSG depuis l’été dernier, Milan Skriniar est toujours dans les petits papiers du club de la capitale. Même si Manchester United devrait lâcher l’affaire, Paris est toujours en difficulté puisque l’Inter Milan se rapprocherait petit à petit d’une prolongation. Le club italien devrait même augmenter son offre.

C’est le plus gros échec de Luis Campos sur ses débuts avec le PSG. L’été dernier, le conseiller sportif parisien a tenté d’attirer Milan Skriniar pendant de longues semaines, un dossier qui n’a finalement jamais abouti en raison des exigences financières très élevées de l’Inter Milan. Un coup dur pour le PSG puisque Christophe Galtier a été forcé de revoir son système afin de s’adapter aux blessures. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG comptait revenir à la charge dès cet hiver pour Milan Skriniar. Mais avec la qualification de l’Inter Milan en huitième de finale de la Ligue des Champions, cette piste pourrait se compliquer.

Au-delà de l’Inter qui cherche à le prolonger, le PSG est toujours concurrencé par d’autres écuries européennes. Chelsea et Tottenham seraient toujours sur les rangs. Toujours en Angleterre, Manchester United pourrait tirer un trait sur Milan Skriniar. D’après les informations de Rudy Galetti, les Red Devils ne seraient pas prêts à faire des folies pour s’attacher les services de l’international slovaque, Erik ten Hag aurait d’autres objectifs.

🚨❌ Despite the last rumors, #MUFC don't want to join the race to Milan #Skriniar.🗣️ The future of the #Inter centre-back is still to be decided. 🐓⚽🗞️ The latest on the ⚫🔵 player. 👇https://t.co/yvfZh587ho