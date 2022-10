Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG ne lâche pas Skriniar, l’Inter Milan pose une condition…

Publié le 21 octobre 2022 à 11h00

Sur la piste de Milan Skriniar depuis cet été, le PSG continue de suivre le défenseur slovaque. Cet hiver, Paris va revenir à la charge et l’Inter Milan entrouvre pour la première fois la porte à un départ. Voici la condition.

Milan Skriniar était la cible n°1 du PSG en défense l’été dernier. Jusqu’au bout, Luis Campos a tenté de convaincre l’Inter Milan. D’accord avec le défenseur slovaque, tenté par le challenge parisien, Paris n’a pas réussi à contourner l’obstacle milanais et les sommes délirantes réclamées pour libérer Skriniar à un an de la fin de son contrat. Si le PSG a fait l’effort de monter jusqu’à 60 millions d’euros, l’Inter Milan en n’exigeait pas moins de 70 à 80 millions d’euros. Le PSG n’a pas cédé.

Le PSG chasse toujours Skriniar

A deux mois de l’ouverture du mercato hivernal, Milan Skriniar est toujours une cible du PSG. Selon nos informations, Luis Campos n’a pas du tout abandonné l’idée de le récupérer. En janvier, le PSG va revenir à la charge et met d’ailleurs déjà des choses en place en coulisses pour préparer cette offensive.

L’Inter Milan ouvre la porte

En janvier, Milan Skriniar n’aura plus que six mois de contrat. Il s’agira donc de la dernière opportunité pour l’Inter Milan de vendre son colosse slovaque. Jusqu’à présent, les dirigeants milanais ont toujours refusé d’envisager son départ, certains de pouvoir le prolonger. A présent, ils commencent à comprendre que ce sera difficile de détourner Skriniar d’un destin hors d’Italie. Le PSG est là, solidement positionné. Et Milan Skriniar est séduit par cette perspective. D’après nos sources, l’Inter Milan ouvre donc la porte à une vente de son joueur en janvier. A une condition.

