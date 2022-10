Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos peut toucher le jackpot sur le mercato, il peut craindre le pire

Publié le 21 octobre 2022 à 07h30

Cet été, de nombreux joueurs ont quitté le PSG sous la forme de prêt. Grâce à l'option d'achat présente dans leur contrat, le club parisien pourrait amasser environ 80M€ en fin de saison. Problème, beaucoup d'entre eux connaissent un début de saison délicat et des doutes apparaissent sur la suite de leur aventure, loin de Paris.

Le dernier mercato estival a été l'occasion pour le PSG de dégraisser son groupe. Durant l'intersaison, le club parisien s'est séparé de 25 joueurs. Entre des jeunes qui souhaitent prendre de large et des cadres en manque de temps de jeu, la palette est large. Mais en réalité, peu de transferts ont été bouclés. De nombreux éléments ont quitté le PSG sous la forme de prêt, et certains pourraient faire leur retour dans la capitale en 2023. C'est le cas par exemple de Mauro Icardi, prêté sans option d'achat à Galatasaray et qui commencerait à agacer le club turc en raison de sa situation compliquée avec Wanda Nara.

Le PSG a négocié de nombreux prêts

Le PSG a négocié des options d'achat liées à certains critères. Dans le cas de Georginio Wijnaldum, il faut que le joueur dispute la moitié des matches de l'AS Roma et que l'équipe se qualifie pour la Ligue des champions pour que l'option d'achat de 8M€ soit levée. Dans le dossier Leandro Paredes, cela dépend de son temps de jeu avec la Juventus. Abdou Diallo, Edouard Michut ou encore Eric Junior Dina-Ebimbe doivent aussi faire leurs preuves. Comme l'avait annoncé L'Equipe, le PSG a la possibilité de récolter près de 80M€ à la fin de la saison, si les options d'achat sont levées.

Beaucoup de joueurs peinent à convaincre

Mais certains peinent à montrer l'étendu de leur talent, pour diverses raisons. Prêté à l'AS Roma, Wijnaldum s'est fracturé le tibia. 8M€ pourrait s'envoler. Situation similaire pour Layvin Kurzawa, blessé lors de sa première apparition sous le maillot de Fulham. A la Juventus, Leandro Paredes n'échappe pas aux critiques et voilà que 25,6M€ pourrait s'envoler pour le PSG. A Sunderland, Edouard Michut ne fait pas non plus partie des premiers choix de son entraîneur. Autrement dit, le PSG n'est pas sorti de l'auberge.