Mercato - PSG : Attendu pour succéder à Mbappé, il évoque un rêve

Publié le 21 octobre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Dans le cadre de l’éventuelle succession de Kylian Mbappé, le PSG aurait des vues sur Lautaro Martinez qui a longtemps été annoncé dans le viseur du FC Barcelone par le passé. Cependant, l’international argentin n’aurait qu’un rêve à l’avenir en cas de départ de l’Inter, celui de retrouver le Racing.

Kylian Mbappé a annoncé la couleur en mai dernier en prolongeant son contrat au PSG jusqu’à l’été 2025. Cependant, et alors qu’il n’a même pas effectué une saison supplémentaire, il semblerait que le Français traînerait son spleen à Paris et cultiverait le désir d’aller voir ailleurs à la prochaine intersaison, voire dès la fin du Mondial et l’ouverture du mercato hivernal selon certains médias.

Le PSG songerait à Lautaro Martinez

Le PSG ne voudrait pas mettre un terme à sa collaboration avec Kylian Mbappé. Pour autant, le club de la capitale scruterait tout de même le marché, prêt à potentiellement trouver le successeur de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Le profil de Lautaro Martinez serait pris en considération, bien que son contrat à l’Inter n’expirera qu’en juin 2026.

« J'aimerais revenir jouer en Argentine et avec le Racing »