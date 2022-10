Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pisté pour remplacer Mbappé, il fait une annonce fracassante

Publié le 20 octobre 2022 à 19h15

Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait à s'offrir les services de Lautaro Martinez. Interrogé sur son avenir, le buteur de l'Inter Milan a reconnu qu'il aimerait revenir un jour au Racing en Argentine, le club où il s'est révélé au plus haut niveau.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé avait le choix entre prolonger avec le PSG et rejoindre le Real Madrid pour 0€. Et le champion du monde français a opté pour la première option. Toutefois, Kylian Mbappé regretterait déjà son choix. En effet, le numéro 7 du PSG voudrait à tout prix changer de club au mois de janvier, et ce, parce que sa direction n'a pas tenu ses promesses.

«Ce serait un rêve de revenir jouer sur ce terrain»

Conscient de la situation de Kylian Mbappé, le PSG aurait identifié plusieurs profils pour pallier son potentiel départ. En effet, Luis Campos aurait inscrit quelques noms sur ses tablettes, dont celui de Lautaro Martinez. Et le buteur de l'Inter a déjà pris une grande décision quant à son avenir : il veut revenir un jour au Racing.

«J'aimerais revenir jouer en Argentine et avec le Racing»