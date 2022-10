Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Une énorme bataille royale engagée pour le successeur de Mbappé ?

Publié le 19 octobre 2022 à 07h00

Pierrick Levallet

Avec le feuilleton Kylian Mbappé qui est relancé, le PSG serait déjà à la recherche de son successeur. Luis Campos aurait notamment coché le nom de Lautaro Martinez sur sa liste. Cependant, l’Argentin pourrait être tenté par d’autres destinations pour son avenir, alors que le Bayern Munich serait intéressé par ses services.

Avec le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG se serait déjà activé sur le marché des transferts pour lui trouver son successeur. Luis Campos aurait notamment des vues sur Lautaro Martinez, qui évolue à l’Inter. Si les Nerazzurri réclameraient au moins 80M€ pour l’Argentin d’après Sport Mediaset , le conseiller sportif du PSG se tiendrait tout de même à l’affût. Mais il ne serait pas le seul à lorgner sur Lautaro Martinez puisque le Bayern Munich suivrait également les performances de l’attaquant de 25 ans.

Mercato - PSG : Pour cette piste de Campos, ce sera 80M€ ! https://t.co/lKJbhR6bPg pic.twitter.com/OP4IQyzGCE — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Le Bayern écarté de la course pour Lautaro Martinez ?

Toutefois, le club bavarois pourrait rapidement se retrouver hors course dans ce dossier comme l’explique Gianluca Di Marzio au micro de Wett Freunde : « Lautaro Martinez n'est pas le genre d'attaquant dont ils ont besoin. Ils ont Mane et il est similaire à Lautaro. Lautaro n'est pas un attaquant à lui tout seul. Il a montré lors des derniers matches qu'il jouait très bien quand il avait Lukaku ou Dzeko à côté de lui. C'est certainement un joueur de haut niveau, mais je ne pense pas qu'il soit le joueur idéal pour le Bayern Munich. Et je ne pense pas que Lautaro veuille aller en Bundesliga. »

«Lautaro aimerait jouer en Premier League ou en Liga, à Barcelone ou au Real Madrid»