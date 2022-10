Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est maintenant ou jamais pour le transfert de Saliba

Publié le 19 octobre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

De par ses performances XXL avec Arsenal, William Saliba figurerait dans les petits papiers de Luis Campos et de la direction du PSG. Cependant, les Gunners auraient la ferme intention de prolonger le contrat du Français, mais ne pourraient pas boucler ce dossier dans l’immédiat. Explications.

William Saliba a impressionné son monde la saison passée en Ligue 1 sous la houlette de Jorge Sampaoli à l’OM, au point où Didier Deschamps l’a intégré dans le groupe Équipe de France en mars dernier, qu’il n’a plus quitté depuis. Du haut de ses 21 ans, Saliba s’est depuis imposé à Arsenal où il est devenu indéboulonnable, au point où le PSG s’intéresserait à son profil en marge du prochain mercato estival.

Le PSG sur Saliba, Arsenal bataille pour le prolonger

C’est en effet l’information divulguée par le journaliste Ben Jacobs à The Football Terrace la semaine dernière. Cependant, Arsenal ne prévoirait pas de se séparer de William Saliba de sitôt selon The Athletic. Les discussions pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2024 seraient en cours et la direction du club londonienne serait plutôt confiante quant à ses chances de boucler le dossier Saliba au nez et à la barbe du PSG.

Arsenal contrait de dégraisser sa masse salariale, la chance du PSG ?