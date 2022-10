Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà le remplaçant «parfait» de Kylian Mbappé

Publié le 19 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé a démenti ses envies de départ du PSG pour janvier, un transfert reste toutefois encore possible pour l’été prochain. A un an du terme de son contrat, le Français pourrait alors être vendu. Le club de la capitale devra alors se pencher sur la succession de Mbappé et dernièrement, le nom de Lautaro Martinez a notamment été évoqué. Et avec le buteur de l’Inter Milan, le PSG pourrait bien viser dans le mille.

Quelques mois seulement après sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé refait parler de lui à propos d’un départ. Alors qu’il ne faudrait pas s’attendre à un transfert cet hiver selon les dires du Français, c’est finalement l’été prochain que Mbappé pourrait quitter le PSG. Forcément, cela serait un coup dur pour le club de la capitale et Luis Campos devra alors étudier la question de la succession du natif de Bondy. Comment faire oublier Kylian Mbappé ? Plusieurs noms circulent déjà à ce sujet, dont celui de Lautaro Martinez, qui évolue aujourd’hui à l’Inter Milan.

« Aucune information ou confirmation »

Il y a quelques jours, c’est la presse italienne qui envoyait Lautaro Martinez dans le viseur du PSG, lui qui avait déjà été réclamé par Lionel Messi au FC Barcelone. Les deux Argentins pourraient finalement se retrouver à Paris dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Et à ce propos, pour Caught Offside , Fabrizio Romano a d’abord expliqué : « Actuellement, je n’ai aucune information ou confirmation sur le PSG qui travaille pour recruter Lautaro Martinez ».

« Le joueur parfait »