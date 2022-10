Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Mbappé fait une énorme annonce, son mercato est encore relancé

Publié le 18 octobre 2022 à 12h30

Arthur Montagne

En mai dernier, Kylian Mbappé prolongeait son contrat avec le PSG, mettant ainsi fin à de longues semaines d'un interminable feuilleton. Et pourtant, à peine quelques mois plus tard, tout est relancé. Et bien que l'attaquant français ait décidé de prendre la parole, visiblement, cela ne change pas les problèmes de fond.

Depuis son arrivée au PSG, Kylian Mbappé est au cœur des rumeurs sur le mercato. Et alors que son feuilleton semblait avoir pris fin en mai dernier, lorsqu'il décidait de prolonger son contrat, repoussant les avances du Real Madrid, l'attaquant français a relancé le débat sur son avenir par le biais de plusieurs rumeurs qui ont circulé ces derniers jours révélant que Kylian Mbappé, frustré par les promesses non tenues par sa direction, aurait déjà réclamé son départ dès le mois de janvier.

Mbappé dément un transfert en janvier...

Face à la tempête médiatique suscitée par ces rumeurs, Kylian Mbappé a néanmoins décidé de sortir du silence. Dimanche soir, en zone mixte après la victoire contre l'OM (1-0), l'attaquant du PSG a donc mis les choses au clair : « Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué de cette info que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué, je ne le suis pas du tout. J'étais à la sieste, mon entourage était au match de mon petit frère (Ethan, aligné avec les U19 du PSG contre Benfica en Youth League mardi). On est tombé des nues quand on l'a appris. Après, il faut faire avec, on avait un match à jouer. Je voulais juste dire que c'est complètement faux, moi je suis très content ici ».

... mais son feuilleton continue