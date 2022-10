Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Humilié à Paris, Mbappé subit la vengeance du Real Madrid

Publié le 18 octobre 2022 à 10h00

Arthur Montagne

Tout le gratin du football européen était présent au Théâtre du Châtelet lundi soir afin d'assister au sacre de Karim Benzema qui a décroché son premier Ballon d'Or. Florentino Pérez était également aux premières loges et ses retrouvailles avec Kylian Mbappé étaient scrutées. Mais le président du Real Madrid a pris un malin plaisir à esquiver l'attaquant du PSG.

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin dernier, Kylian Mbappé a finalement prolongé son bail à Paris après avoir été annoncé très proche du Real Madrid. Néanmoins, ces derniers jours, une rumeur a circulé affirmant que l'attaquant du PSG avait déjà réclamé son transfert. Une rumeur que l'international français a toutefois tenu à démentir dimanche soir après la victoire contre l'OM : « Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué de cette info que tout le monde . »

Pérez a snobé Mbappé...

C'est dans ce contexte tendu que Kylian Mbappé s'est rendu au Théâtre du Châtelet à Paris afin d'assister à la remise du Ballon d'Or, remporté par Karim Benzema. Et la présence de l'attaquant du PSG était scrutée, tout comme ses retrouvailles avec Florentino Pérez, qu'il avait recalé en mai dernier. Mais comme le rapporte MARCA , le président du Real Madrid a snobé Kylian Mbappé durant toute la cérémonie. Et pour cause, le dirigeant espagnol n'a aucune intension de laisser penser qu'un rapprochement est possible avec l'international français en vue d'un transfert à l'avenir. Encore vexé d'avoir été recalé par Kylian Mbappé, Florentino Pérez tient donc sa vengeance avec en prime une humiliation en plein Paris.

... avant de le recaler ouvertement