Mercato - PSG : Un cador prêt à imiter le Real Madrid pour Mbappé ?

Publié le 18 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Le Real Madrid regarderait de loin l’évolution de la situation de Kylian Mbappé au PSG et verrait bien les coups de sang et l’attitude de l’attaquant du Paris Saint-Germain. De quoi refroidir le champion d’Espagne pour un éventuel transfert et à Chelsea, on serait sur la même longueur d’onde.

Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. En raison de son mécontentement quant aux promesses non tenues par le PSG, Mbappé aurait la ferme intention de plier bagage. Mais pas forcément cet hiver à en croire ses propos dimanche en zone mixte via lesquels il a affirmé ne pas avoir réclamé un bon de sortie à ses dirigeants pour le mois de janvier. Témoignant des sautes d’humeur du champion du monde tricolore, le Real Madrid ne serait plus sur le coup pour Mbappé.

Choqué par l’attitude de Mbappé, le Real Madrid écarte son arrivée

D’après les informations de Marca , le Real Madrid surveillerait toujours le feuilleton Kylian Mbappé, mais ne prévoirait pas pour autant de se lancer une quatrième fois sur les traces de l’attaquant du PSG. La cause ? Le média madrilène affirme que le comité de direction du Real Madrid estimerait que le comportement actuel de Mbappé serait tout bonnement inacceptable et qu’il pourrait avoir un poids trop important dans le vestiaire du Real Madrid. En outre, le champion d’Espagne estimerait que le PSG serait l’unique vestiaire d’Europe dans lequel Mbappé pourrait être.

Potter ne voudrait pas de Mbappé à Chelsea