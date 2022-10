Foot - PSG

PSG : Avant le Ballon d'Or, nouvelle grosse désillusion pour Mbappé ?

Publié le 17 octobre 2022 à 14h15

Arthur Montagne

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé court après le Ballon d'Or. Quatrième en 2018, l'attaquant du PSG n'a jamais fait mieux depuis. Et alors que le trophée 2022 sera remis ce lundi, Kylian Mbappé ne devrait toujours pas améliorer son meilleur classement.

Cette saison, la remise du Ballon d'Or, qui aura lieu ce lundi soir à Paris, au Théâtre du Châtelet, ne devrait pas réserver de grande surprise. Et pour cause, Karim Benzema, vainqueur de la Ligue des champions et auteur d'une incroyable saison avec le Real Madrid est l'immense favori et semble intouchable.

Zidane, Papin… Avant Benzema, ces Français ont remporté le Ballon d’Or https://t.co/G6dtghZhcR pic.twitter.com/yGdNWS6TXO — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

Benzema, grande première

En effet, les premières fuites au sein de plusieurs médias, comme MARCA ou la Gazzetta dello Sport , annoncent toutes que Karim Benzema va remporter son premier Ballon d'Or. L'attaquant du Real Madrid va ainsi mettre fin à une disette de 24 ans pour le football français. Le dernier tricolore lauréat du Ballon d'Or est effectivement Zinedine Zidane, en 1998.

Mbappé en dehors du Top 5 ?

Autre Français nommé, Kylian Mbappé. Néanmoins, l'attaquant du PSG, seul représentant du club de la capitale dans les 30 joueurs sélectionnés, sera une nouvelle fois déçu. Et pour cause, l'ancien Monégasque ne devrait même pas figurer dans le top 5 puisque derrière Karim Benzema, ce sont Vinicius Junior, Mohamed Salah, Robert Lewandowski et Sadio Mané qui sont pressentis. Quatrième en 2018, Kylian Mbappé ne battra donc pas son meilleur classement au Ballon d'Or.