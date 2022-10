Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar... Avant la Coupe du monde, Galtier révèle un problème

Publié le 17 octobre 2022 à 13h45

A l'approche de la Coup du monde, Christophe Galtier reconnaît que le calendrier démentiel l'oblige à faire des choix fort, à l'image de la sortie de Lionel Messi avant la 80e minute de jeu dimanche soir contre l'OM (1-0).

Pour la première fois de l'histoire du football, la Coupe du monde se dispute en pleine saison. Par conséquent, cela contraint les clubs à gérer de façon différente leurs joueurs. C'est évidemment le cas au PSG, où Christophe Galtier doit jongler avec les temps de jeu de chacun, à l'image de Lionel Messi ou Neymar, tous remplacés en fin de match contre l'OM dimanche soir.

«Mes joueurs voulaient gagner ce match-là»

« Mes joueurs voulaient gagner ce match-là et marquer des buts, comme toujours. Il y a d’ailleurs eu un blessé de chaque côté. C’est aussi dû à l’enchaînement des matches et à un calendrier très compact. Y a-t-il une réflexion particulière chez les joueurs ? C’est possible, mais je ne suis pas dans leur tête. En tout cas, aucune retenue n’est possible parce que nous visons des résultats très élevés en championnat et en Ligue des Champions », confie-t-il en conférence de presse avant de reconnaître que la Coupe du monde l'oblige à faire des choix.

«Je sais que la Coupe du monde est très importante»