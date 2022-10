Foot - PSG

PSG : Pivot, OM... Mbappé répond à Galtier

Publié le 17 octobre 2022 à 10h10

Arthur Montagne

Dimanche soir, contre l'OM, Christophe Galtier a changé de schéma tactique pour la première fois depuis le début de la saison. Le coach du PSG a ainsi délaissé son 3-4-1-2 pour 4-3-1-2 censé notamment offrir plus de liberté à Kylian Mbappé. L'attaquant français a ainsi expliqué son rôle.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'afficher son agacement d'évoluer dans un rôle de pivot alors qu'il tourne autour d'un attaquant en équipe de France et bénéficie donc de plus de liberté. Contre l'OM dimanche, Christophe Galtier a ainsi changé de système en optant pour un 4-3-1-2 qui devait plus convenir à Kylian Mbappé. « Kylian n’est pas un pivot », assurait même Galtier après le match. Mais l'attaquant français ne paraît toutefois pas complétement emballé.

«Le coach a décidé de jouer comme cela»

« Il faut s'adapter. Le coach (Christophe Galtier) a décidé de jouer comme cela, il nous a expliqué, on a travaillé dans la semaine et on a joué comme cela. On a gagné, donc comme dans le foot ce sont les résultats qui te disent si tu as raison ou pas, on avait raison aujourd'hui de jouer comme cela », a confié Kylian Mbappé en son mixte après la victoire contre l'OM (1-0).

«Comme dans l'autre système, j'ai respecté les consignes»