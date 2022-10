Foot - PSG

PSG : Après la polémique, Neymar se fait recadrer par une figure du PSG

Publié le 17 octobre 2022 à 01h00

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle au Brésil, Neymar a décidé d’apporter son soutien à Jair Bolsonaro, président d'extrême-droite sortant. Un choix fortement critiqué, notamment par plusieurs figures du football auriverde. Invité de RMC, Raï a lui aussi affiché son incompréhension face à la position de la star du PSG.

Alors qu’il impressionne depuis le début de la saison, avec un nouveau but ce dimanche face à l’OM (1-0), Neymar fait également parler de lui pour ses opinions politiques. Contrairement à d’autres figures du football brésilien, la star du PSG a décidé d’apporter son soutien à Jair Bolsonaro, président d'extrême-droite sortant au Brésil, pour l’élection présidentielle du pays. De quoi en faire bondir certains. « Neymar a montré son incohérence, son aliénation et son manque de conscience sociale. Je ne supporterai plus la Seleçao quand Neymar sera sur le terrain. Vous savez pourquoi ? Parce que moi, j'aime mon pays », a notamment lâché Walter Casagrande, ancien joueur et consultant sur la chaîne UOL .

PSG : Mbappé, Neymar... Face aux polémiques, le PSG fait une annonce https://t.co/m1Y5HBNell pic.twitter.com/OnzZ2y7Tvq — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

« Je respecte ce choix et ça me choque »

De son côté, Raï est également interpellé par la prise de position de Neymar. « Je respecte ce choix et ça me choque. Bolsonaro a eu des propos qui sont graves, même si on ne se rend pas forcément compte. Et on essaie de ne pas le voir, de regarder ailleurs ou de le croire sur certaines choses alors que ce qu'il a fait ou dit dans son passé veut dire autre chose , a indiqué Raï, interrogé par RMC . Il a des propos qui sont inacceptables et je sais que si les joueurs qui le supportent ne seraient pas d'accord s'ils avaient toutes les informations. »

« Il y a plein de joueurs qui sont jeunes et ne se rendent pas compte du danger de l’extrême-droite »