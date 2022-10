Foot - PSG

PSG : Proche de Messi, il annonce la couleur pour le Ballon d’or

Publié le 16 octobre 2022 à 01h30

Thomas Bourseau

Outre sa fonction de journaliste, Guillem Balague connaît bien Lionel Messi puisqu’il est son biographe. Alors que Lionel Messi manque à l’appel pour cette édition 2022 qui aura lieu lundi prochain, l’attaquant du PSG pourrait revenir plus fort pour 2023.

Les années passaient et Lionel Messi figurait toujours dans la liste des 30 joueurs nommés pour potentiellement rafler le Ballon d’or. D’ailleurs, il est le dernier jouer à l’avoir remporté et compte dans sa collection 7 Ballons d’or au total, ce qui fait de lui le recordman en la matière devant les 5 récompenses de son éternel rival Cristiano Ronaldo. Cependant, en raison de ses problèmes d’adaptation la saison passée avec le PSG, Lionel Messi n’a pas été sélectionné pour faire partie de ladite liste de 30, contrairement à son compère d’attaque au Paris Saint-Germain, à savoir Kylian Mbappé.

Balague se livre sur le ressenti de Messi après avoir été snobé pour le Ballon d’or

Journaliste pour CBS Sports et la BBC et biographe de Lionel Messi, Guillem Balague s’est livré au Parisien sur l’absence de l’Argentin et sur son sentiment à ce sujet. « Les trophées individuels sont importants pour lui, ils ne sont pas essentiels. Mais il pourra se dire qu’environ 80 % des joueurs nommés n’ont pas fait beaucoup mieux que lui. Et surtout, comme cela s’est produit auparavant quand il l’a perdu contre Cristiano, cela peut parfois être une source de motivation ».

«Un 8ème Ballon d’or ? Si ça sourit pour le PSG en Ligue des champions, tout est possible»