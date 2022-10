Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante du clan Mbappé sur son avenir

Publié le 15 octobre 2022 à 19h15

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cinq mois après sa prolongation de contrat au PSG, Kylian Mbappé regretterait son choix. Le joueur constate que ses dirigeants n'ont pas tenu leurs promesses et menace de claquer la porte lors du prochain mercato hivernal. L'entourage de l'international français confirme ses envies d'ailleurs et son désir de mettre fin à l'aventure parisienne.

« Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris était ma maison. J'espère continuer à faire ce que j’aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous ». Tout sourire sur la pelouse du Parc des Princes en mai dernier, Kylian Mbappé s'adressait aux supporters du PSG après sa prolongation de contrat et un feuilleton interminable, qui aura connu de nombreux rebondissements.

Mercato - PSG : Au cœur des rumeurs, Mbappé fait passer un gros message https://t.co/WqwHFWfkTM pic.twitter.com/wrQJDdBOzz — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Mbappé veut en finir avec le PSG

Mais la bonne entente est terminée entre le PSG et Kylian Mbappé. Le joueur considère que les dirigeants du club n'ont pas tenu leurs promesses. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, le recrutement raté du PSG n'est pas le seul sujet qui embarrasse le joueur. D'autres problèmes internes sont pointés du doigt par Mbappé et son entourage.

Le clan Mbappé confirme

Contactés par Fabrizio Romano, les proches de Kylian Mbappé confirment les envies du joueur. Il souhaite mettre fin à son aventure au PSG, si possible dès le mois de janvier, à l'occasion du prochain mercato hivernal. Les prochaines semaines risquent d'être mouvementées.