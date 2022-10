Foot - OM - PSG

PSG/OM : Les 5 plus grands joueurs passés par les deux clubs

Publié le 15 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Ce dimanche rimera avec Classique car le PSG recevra l'OM pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1. Malgré la rivalité énorme entre les deux clubs, certains joueurs ont évolué avec les deux maillots durant leur carrière. Le10Sport.com vous dresse la liste des 5 plus grands joueurs ayant évolué à l'OM et au PSG.

Le championnat de France a rendez-vous avec son Classique ce dimanche. Cette rivalité, crée de toutes pièces par Bernard Tapie qui voulait un club capable de concurrencer l'OM pendant ses grandes années, n'a cessé de croître. Les passions se déchainent sans pour autant effrayer certains joueurs qui ont fait le choix d'évoluer dans les deux clubs au fil de leur carrière.

Lorik Cana

Lorik Cana a été formé au PSG et a disputé au total 81 matchs avec les pros parisiens entre 2003 et 2005. Néanmoins, il décide de rejoindre l'OM en 2005 et annonce être un supporter du club phocéen de longue date au rand dam des Parisiens. L'Albanais s'imposera très vite, au point de prendre le brassard deux ans après son arrivée, et restera 4 ans sous les couleurs olympiennes. Son parcours est respecté et n'a pas entrainé d'animosité particulière.

Hatem Ben Arfa

En 2008, Hatem Ben Arfa force son départ de l'OL pour rejoindre l'OM. Le natif de Clamart devient l'un des chouchous du Vélodrome qu'il illumine par son talent. Deux ans plus tard, il pliera bagages pour Newcastle. Mais c'est en 2016 que c'est le déchirement pour les supporters marseillais puisqu'il rejoint le PSG. Rien ne se passera comme prévu dans la capitale pour Ben Arfa qui ne disputera aucun match de la saison 2017-2018.

Gabriel Heinze

De 2001 à 2004, Gabriel Heinze est l'idole du Parc. Avec sa grinta et son sens du devoir, il est très vite adulé et surtout repéré par Manchester United qui décide de le signer en 2004. Mais en 2009, il rejoint l'OM à la surprise générale et décevra à jamais les supporters du PSG. Il marquera même un but lors d'un Classique et donnera la victoire à son nouveau club.

George Weah

De 1992 à 1995, George Weah aura marqué l'histoire du PSG. Avec 8 buts en Champions League, il restera le meilleur buteur du club dans la compétition avant que Zlatan Ibrahimovic ne le dépasse. En 1995, il rejoint le Milan AC et remporte le Ballon d'Or. C'est en 2000 que le Libérien rejoint l'OM où il y jouera qu'une saison et maintiendra le club dans l'élite. Il fêtera même son jubilé au Stade Vélodrome et déclarera en 2011 qu'il gardera un mauvais souvenir du Parc des Princes, la faute à une banderole raciste qui a accompagné son dernier match dans la capitale.

Daniel Bravo

C'est l'un des transferts les plus incompréhensibles. Daniel Bravo effectue 7 saisons avec le PSG et dispute 280 matchs. Or, à 35 ans, il décide de rejoindre l'OM pour une seule saison et décevra à jamais les supporters parisiens.