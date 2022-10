Foot - OM - PSG

PSG/OM : Les 5 plus grands Classiques de l’histoire

Publié le 14 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Ce dimanche, l'affiche la plus attendue de la saison en Ligue 1 opposera les deux ennemis jurés que sont le PSG et l'OM et pourrait s'avérer être décisive pour la suite du championnat. Mais avant ce match, le10Sport vous propose un retour en arrière avec les 5 Classiques les plus marquants de l'histoire.

La rivalité entre le PSG et l'OM n'a cessé de croître au fil des années. Les deux clubs que tout oppose s'affronteront ce dimanche pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1 ce dimanche. En première division, ils se sont affrontés 85 reprises et le bilan reste très serré : 33 victoires pour le PSG, 32 pour l'OM et 20 matchs nuls. Depuis plus d'une décennie, le PSG a pour habitude de dominer l'OM. Par le passé, le Classique était bien plus équilibré et nous a réservé des grands moments.

1978, le PSG humilie l'OM

Le 8 janvier 1978, c'est un PSG en pleine crise qui reçoit un OM leader du championnat. Très vite, Mustapha Dahleb trouve le poteau avant que Carlos Bianchi ne soit fauché dans la surface. L'Argentin s'élance mais rate le pénalty et l'OM en profite avec l'ouverture du score de Berdoll Boubacar. Le PSG poursuit sa domination et Dahleb retrouve le poteau. François Brisson parvient à égaliser pour les Parisiens avant que Dahleb, en réussite cette-fois, donne l'avantage aux siens juste avant la pause. Au retour des vestiaires, c'est la débâcle pour l'OM. Marius Trésor marque contre son camp avant que François M'Pelé enfonce le clou sur pénalty. Le PSG ne va pas s'arrêter là et va infliger un 5ème but aux Marseillais avec le double de M'Pelé. Score final 5 buts à 1 pour le PSG.

1986, plus large victoire de l'OM

Le 28 novembre 1986 est une date qui fera date dans l'histoire du Classique . L'OM parvient à ouvrir le score grâce à une tête de Thierry Laurey. Patrick Cubaynes va l'imiter un quart d'heure plus tard, servi sur un plateau par Jean-Pierre Papin. Ce même Cubaynes va récidiver avant que Papin en fasse de même et scelle la plus large victoire de l'OM contre le PSG au Vélodrome sur le score de 4-0.

⚽️Le 09 mars 2003, le PSG étrillait l'OM 3-0 au vélodrome avec un Ronaldinho d'anthologie ! 🔥🔥Les souvenirs du jour ➡️ https://t.co/NWvpvenIUo pic.twitter.com/eq5z5NS2P3 — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) March 9, 2020

2003, le show Ronaldinho

Le 9 mars 2003, Ronaldinho avait décidé de réinventer le football. Pas toujours titularisé par Luis Fernandez, le Brésilien va donner tord à son coach. Sombrero, passes aveugles, passements de jambes, il fait la misère aux Marseillais devant leur public. Le PSG assomme l'OM 3 à 0 grâce à un but de Ronaldinho et au doublé de Jérôme Leroy.

2011, l'OM assomme le Parc avant le drame

Le 28 février 2010, l'OM va signer son plus large succès sur la pelouse du Parc des Princes en s'imposant 3 buts à 0 grâce à des réalisations d'Hatem Ben Arfa, Lucho Gonzalez et Benoit Cheyrou. La rencontre sera malheureusement entachée par le lynchage d'un membre du Kop of Boulogne qui décédera 15 jours plus tard et entrainera la dissolution des groupes de supporters.

2017, le Classique de tous les records

Pour la réception du PSG, le stade Vélodrome affiche complet et bat son record d'affluence. Mais l'OM va battre un bien plus triste record en concédant sa plus large défaite de l'histoire à domicile face au PSG. Le score final est sans appel pour Paris qui l'emporte 5 buts à 1 avec des réalisations de Marquinhos, Edinson Cavani, Julian Draxler, Lucas Moura et Blaise Matuidi. Rod Fanni inscrira le seul but olympien.