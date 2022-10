Foot - PSG

PSG : Mbappé, Clash… Face aux polémiques, Galtier perd ses nerfs

Publié le 15 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier n'a évidemment pas échappé aux questions sur les nombreuses polémiques qui entourent le PSG ces derniers jours. Et visiblement, cela commence à sérieusement agacer le coach parisien qui n'a pas manqué de pousser un gros coup de gueule.

Depuis quelques jours, le PSG est confronté à plusieurs polémiques avec un Kylian Mbappé directement impliqué. Mardi, plusieurs rumeurs ont été divulguées concernant les velléités de départ de l'attaquant français qui souhaiterait déjà quitter le PSG, agacé du fait que plusieurs promesses n'aient pas été tenues. Quelques heures plus tard, un autre scandale a éclaté puisque Mediapart a révélé que le club avait fait appel à une entreprise afin de créer des faux profils sur les réseaux afin de discréditer plusieurs personnes dont Kylian Mbappé. C'est dans ce contexte que le PSG recevra l'OM dimanche. Présent en conférence de presse à cette occasion, Christophe Galtier s'est d'ailleurs agacé des questions au sujet des polémiques.

«Vous ne parlez jamais football»

« Il faut avoir de la maîtrise et de l'expérience à un certain âge pour gérer tout cela. Vous ne parlez jamais football, vous me posez beaucoup de questions, vous les médias. Je suis l'entraîneur du PSG, j'étais heureux à ma nomination. Si on est très honnêtes, on doit parler 1 minute 30 de football sur 10 minutes de conférence, on n'est que sur l'extrasportif. Quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez puisque vous dites le contraire de ce que je dis. Sur tout ce qui peut se dire, je ne suis pas là pour commenter les rumeurs », lance l'entraîneur du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Quand je vous dis les choses, c'est que c'est vrai»